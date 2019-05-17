Тарасенко — о своей игре: в плей-офф не может идти речь конкретно обо мне

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко оценил свою игру в нынешнем плей-офф.
«Я думаю, в это время хоккейного года не имеет смысла считать, кто сколько набрал очков, кто сколько провёл матчей. Поражение в третьей встрече стало для нас большим разочарованием. Но мы создали много голевых моментов и могли забросить больше, чем четыре шайбы. Думаю, мы идём в правильном направлении, хорошо владеем шайбой и применяем форчекинг. Но реализацию нужно подтянуть. Надо сильнее играть в большинстве, в равных составах. Мы с оптимизмом ожидаем четвёртого матча и продолжим гнуть свою линию. Нам нужно усвоить уроки первых трёх игр, извлечь из них пользу и взять это с собой в будущее. Сейчас не может идти речь конкретно обо мне. Мы говорим о всей команде. Думаю, что хорошо создаём моменты — и продолжим делать это впредь.
Мы все много разговариваем в раздевалке о том, как можно улучшить игру. Я не всегда ей доволен, но думаю, как прибавить. И опять же, тут нельзя говорить об индивидуальном хоккее — только о том, как ты вписываешься в командную игру и какую приносишь пользу. У нас хорошие отношения между игроками и тренерами, все друг другу подсказывают. Ты сам развиваешься как хоккеист и стараешься выжать всё из каждого эпизода», — цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ.
- 17 мая 2019
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