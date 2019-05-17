Шенн: таких, как Тарасенко, очень мало в НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился мнением об игре российского форварда Владимира Тарасенко. Шенн и Тарасенко играют в одном звене.

«Тарасенко — топ-игрок этой лиги. Крупный, сильный форвард с прекрасным точным броском. Таких очень мало в НХЛ. Я получаю большое удовольствие, когда играю вместе с Тарасенко. Если он не забивает, я вообще не переживаю. Знаю, что он всё равно свои шайбы забросит.

Он прирождённый снайпер и на открытом льду крайне опасен. Надеюсь, что в четвёртом матче серии с «Сан-Хосе» он вновь отличится. Тарасенко забивать умеет, постоянно создаёт много моментов. И даже если не забивает, то приносит пользу всей команде», — цитирует Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.