Шенн: таких, как Тарасенко, очень мало в НХЛ
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэйден Шенн поделился мнением об игре российского форварда Владимира Тарасенко. Шенн и Тарасенко играют в одном звене.
«Тарасенко — топ-игрок этой лиги. Крупный, сильный форвард с прекрасным точным броском. Таких очень мало в НХЛ. Я получаю большое удовольствие, когда играю вместе с Тарасенко. Если он не забивает, я вообще не переживаю. Знаю, что он всё равно свои шайбы забросит.
Он прирождённый снайпер и на открытом льду крайне опасен. Надеюсь, что в четвёртом матче серии с «Сан-Хосе» он вновь отличится. Тарасенко забивать умеет, постоянно создаёт много моментов. И даже если не забивает, то приносит пользу всей команде», — цитирует Шенна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Тарасенко — о своей игре: в плей-офф не может идти речь конкретно обо мне
- 17 мая 2019
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