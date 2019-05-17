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Защитник сборной Латвии дисквалифицирован и пропустит матч с Россией на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Защитник сборной Латвии дисквалифицирован и пропустит матч с Россией на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс не поможет команде в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой России. Игра с состоится завтра, 18 мая, начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

По информации официального сайта ИИХФ, игрок дисквалифицирован на одну встречу. Такое решение принято по итогам матча с Чехией (3:6), в концовке которого Фрейберг нанёс удар в голову защитнику Радко Гудасу.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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Плотников вернулся в основу, а Капризов не попадёт даже в заявку. Сборная России готовится к пятому матчу на ЧМ.
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