Пашков: во время турниров игроки пьют пиво, чтобы восстановиться, это нормально

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал информацию в словацких СМИ о том, что сборная России выпила много пива после победы над чехами в матче ЧМ-2019.



«В Национальной хоккейной лиге выпить пива после игры — это не криминал. В советском хоккее это было грубейшим нарушением режима и строго каралось. В российском хоккее такие случаи тоже бывают, но они единичны. Есть поговорка: кто не пьёт, тот не играет. В шутку так можно сказать.



А если говорить серьёзно, то пресса ищет такие элементы поведения спортсменов, которые могут вызвать определённую реакцию, сделать сенсацию в своей среде. Это не лучший способ пропаганды хоккея. А ведь пропагандой хоккея должны заниматься именно средства массовой информации и рассказывать о матчах, а не о том, кто что съел и выпил. Этим не увеличишь привлекательность хоккея. Вряд ли на это нужно обращать серьёзное внимание. Я, например, знал спортсменов, которые вообще не употребляли алкоголь. Это дело личное.



В североамериканском хоккее бутылки с пивом прямо в раздевалке стоят. Выпить после игры, чтобы организм восстановился, чтобы привести в порядок водный режим, это нормально. Это делается, чтобы появилось желание поесть, потому что после серьёзного напряжения в матче аппетит совершенно пропадает, восстанавливаться можно довольно долго. В режиме турнира спортсмены иногда это применяют, тут ничего такого нет. Другой вопрос, что это сделали представители чехословацкой прессы. Думаю, там есть люди, которые не очень нам симпатизируют. Пусть эта якобы сенсация останется на их совести», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Как вы относитесь к тому, что игроки сборной России пили пиво в свободный вечер?