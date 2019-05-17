Алексей Терещенко стал первым новичком московского «Динамо»
Нападающий Алексей Терещенко продолжит карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых.
38-летний хоккеист провёл минушвий сезон в составе минского «Динамо». На его счету шесть заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.
Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий — обладатель Кубка европейских чемпионов в форме «Ак Барса» (2007).
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