Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Чарльтон Атлетик» — «Донкастер Роверс». 17 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Денисом Алексеевым

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Денисом Алексеевым
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» подписал новое двухлетнее соглашение с центрфорвардом Денисом Алексеевым, сообщает официальный сайт «железнодорожников». Срок действия прежнего контракта истекал в 2020 году.

Нападающий является воспитанником ярославской хоккейной школы и выступает за команды системы «Локомотива» с двенадцати лет.

Минувший сезон для Алексеева стал лучшим не только по набранным очкам (32) в КХЛ, но и по количеству игрового времени и отведенной ему роли. В феврале хоккеист впервые получил вызов в сборную России на матчи Евротура, а после окончания сезона — в олимпийскую сборную.

В КХЛ Алексеев выходил на лёд в 117 матчах, набрал 43 (18+25) очка при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафа.

Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент