«Локомотив» продлил контракт с нападающим Денисом Алексеевым
«Локомотив» подписал новое двухлетнее соглашение с центрфорвардом Денисом Алексеевым, сообщает официальный сайт «железнодорожников». Срок действия прежнего контракта истекал в 2020 году.
Нападающий является воспитанником ярославской хоккейной школы и выступает за команды системы «Локомотива» с двенадцати лет.
Минувший сезон для Алексеева стал лучшим не только по набранным очкам (32) в КХЛ, но и по количеству игрового времени и отведенной ему роли. В феврале хоккеист впервые получил вызов в сборную России на матчи Евротура, а после окончания сезона — в олимпийскую сборную.
В КХЛ Алексеев выходил на лёд в 117 матчах, набрал 43 (18+25) очка при показателе полезности «+3» и 24 минутах штрафа.
Новым главным тренером «Локомотива» стал канадец Мактавиш
- 17 мая 2019
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