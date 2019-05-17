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Чехия разгромила Италию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Чехия разгромила Италию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В первом периоде ворота итальянской команды поразил Милан Гулаш. Во втором игровом отрезке подопечные Милоша Ржиги укрепили преимущество стараниями Радко Гудаса, Михаэля Фролика, Яна Коваржа и Дмитрия Яшкина. В заключительной двадцатиминутке отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
8 : 0
1:0, 4:0, 3:0
Италия
1:0 – Гулаш (Кубалик) – 07:04 (5x5), 2:0 – Гудас (Яшкин) – 27:09 (5x5), 3:0 – Фролик (Моравчик, Симон) – 32:07 (5x5), 4:0 – Коварж (Ворачек, Фролик) – 33:43 (5x4), 5:0 – Яшкин (Хитил, Ржепик) – 34:17 (5x5), 6:0 – Симон (Ворачек, Фролик) – 56:02 (5x5), 7:0 – Яшкин (Мусил, Ржепик) – 57:42 (5x5), 8:0 – Фролик (Коларж) – 57:58 (5x5)
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