Чехия разгромила Италию на чемпионате мира — 2019, забросив восемь шайб

Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.



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В первом периоде ворота итальянской команды поразил Милан Гулаш. Во втором игровом отрезке подопечные Милоша Ржиги укрепили преимущество стараниями Радко Гудаса, Михаэля Фролика, Яна Коваржа и Дмитрия Яшкина. В заключительной двадцатиминутке отличились Доминик Симон, Яшкин и Фролик.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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