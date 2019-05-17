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Сборная Италии проиграла пять матчей на ЧМ-2019 с общим счётом 0:38

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Италии проиграла пять матчей на ЧМ-2019 с общим счётом 0:38
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии разгромила команду Италии со счётом 8:0 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Братиславе.

Итальянская сборная потерпела пятое поражение в пяти матчах на турнире. Подопечные Клейтона Беддоуза не забросили ни одной шайбы (единственная сборная на чемпионате мира) и пропустили 38 голов. Ранее они провели матчи со Швейцарией (0:9), Швецией (0:8) Латвией (0:3) и Россией (0:10) 18 мая сборная Италии встретится с командой Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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