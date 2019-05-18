Терещенко: мы с Крикуновым пришли к единому пониманию задач «Динамо»

Нападающий Алексей Терещенко поделился эмоциями от возвращения в московское «Динамо».
«Безусловно, для меня это знаковое событие. Эмоции от возвращения только положительные. Чувствую силы, что могу играть в хоккей на высоком уровне и приносить пользу команде. Речи о завершении карьеры не шло. С особым трепетом жду матчей в Петровском парке.
Разговоры с Минском были, но конкретного предложения так и не поступило. Мы общались с генеральным директором минского «Динамо» и он выразил желание видеть меня в клубе, но до конкретики дело не дошло. Я провёл потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать чего я стою. Благодарен команде, коллективу и всем болельщикам в Минске за поддержку в столь непростой период для меня!
Теперь передо мной новый вызов. Я разговаривал с Владимиром Васильевичем Крикуновым, мы с ним нашли общий язык и пришли к единому пониманию задач команды. У нас собирается молодая амбициозная команда, и моей задачей будет помочь молодым игрокам освоиться в большом хоккее», — цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.
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