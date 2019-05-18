«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: Тарасенко набрал 9-е очко в плей-офф

В четвёртом матче финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». В середине второго периода хозяева ведут со счётом 2:0. На 18-й минуте российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко помог отличиться Тайлеру Бозаку.

В текущем плей-офф на счету Владимира 9 очков при показателе полезности «-9» — 6 голов и 3 результативные передачи. Всего в играх на вылет он набрал 41 (28+13) балл в 60 встречах. В регулярном сезоне на счету россиянина в 76 матчах 68 баллов (33+35).

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте лиги.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

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