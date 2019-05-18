Бэкес: говорим молодым игрокам, что им повезло выйти в финал Кубка Стэнли
Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка Стэнли.
«Никто не знает, будет ли у тебя еще один шанс. Об этом мы всегда говорим молодым игрокам: „Вам очень повезло, что вы вышли в финал Кубка Стэнли. Некоторые проводят всю карьеру, ни разу не получив такого шанса“. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько важен такой шанс.
Перевод в запас? Ссылка в запас — своего рода психологический эксперимент. Что тебе в голову придёт? Выйдешь из себя и начнёшь себя жалеть или подготовишься к тому, чтобы воспользоваться шансом, когда такой представится, чтобы тренеру было очень непросто вернуть тебя в запас? Думаю, что выбрал второй вариант, и он сработал», — цитирует Бэкеса официальный сайт лиги.
Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».
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