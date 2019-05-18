Задоров — об удалении: в другой лиге его не дали бы. Я заложник ситуации

Защитник сборной России Никита Задоров подвёл итоги встречи с командой Латвии (3:1).
«Ещё перед игрой нам говорили, что для Латвии это матч жизни на турнире. Они вышли заряженными. Мы не уступали им в начале, первые два периода хорошо провели, а третий провалили, конечно. Это испортило, наверное, общую картину матча. Будем работать, нужно все 60 минут быть готовыми и собранными.
Моё удаление? В другой лиге бы его не дали. Мне кажется, Букартс видел, что я еду в него, и просто не сгруппировался. Я оказался заложником ситуации — не хотел травму никому нанести, просто играл жёстко. Лайнсмен сразу сказал, что будет «2+10», не успел попереживать, что могут выгнать до конца матча.
Конечно, этот матч уже можно воспринимать как подготовку к плей-офф. У Латвии хорошая команда, дисциплинированная, системная, борются до конца. Напрягали нас серьёзно, Вася подтащил. Могло в разные стороны пойти сегодня. Шумиха про 160 бокалов пива? Мы не комментируем это», — передаёт слова Задорова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 18 мая 2019
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