Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барбашёв: четвёртое звено «Сент-Луиса» очень старается в серии с «Сан-Хосе»

Барбашёв: четвёртое звено «Сент-Луиса» очень старается в серии с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, 2-2 в серии). Российскому форварду удалось отметиться заброшенной шайбой, ставшей для него первой в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Каждый раз, когда мы играем в силовой манере, когда создаем момент в чужой зоне, это может завести остальные. С самого начала серии мы очень стараемся, а в последних матчах мы были за это вознаграждены», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.

У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал
На этот раз «акулам» не подсуживали.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент