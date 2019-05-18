Барбашёв: четвёртое звено «Сент-Луиса» очень старается в серии с «Сан-Хосе»
Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями от победы в четвёртом матче серии плей-офф с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, 2-2 в серии). Российскому форварду удалось отметиться заброшенной шайбой, ставшей для него первой в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Каждый раз, когда мы играем в силовой манере, когда создаем момент в чужой зоне, это может завести остальные. С самого начала серии мы очень стараемся, а в последних матчах мы были за это вознаграждены», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.
Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.
У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал
На этот раз «акулам» не подсуживали.
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