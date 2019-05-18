Блюгерс: в составе сборной России много высококлассных хоккеистов
Нападающий сборной Латвии Теодор Блюгерс поделился мнением об игре чемпионата мира с командой России (1:3). Подопечным Боба Хартли осталось провести матчи со Швецией (20 мая) и Норвегией (21 мая).
«Нам необходимо побеждать в оставшихся матчах. Очевидно, что именно с таким настроем необходимо подходить к каждой игре. Сейчас необходимо сосредоточиться на игре со шведами, выложиться по полной программе и посмотреть, где мы окажемся после этого матча.
Как и в прошлой игре с Чехией, мы оказались в роли лидирующей стороны, но при этом понимали, что соперник сделает всё, чтобы изменить статус-кво. В составе сборной России много высококлассных хоккеистов», — приводит слова Блюгерса официальный сайт ИИХФ.
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