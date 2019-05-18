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Блюгерс: в составе сборной России много высококлассных хоккеистов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Блюгерс: в составе сборной России много высококлассных хоккеистов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Латвии Теодор Блюгерс поделился мнением об игре чемпионата мира с командой России (1:3). Подопечным Боба Хартли осталось провести матчи со Швецией (20 мая) и Норвегией (21 мая).

«Нам необходимо побеждать в оставшихся матчах. Очевидно, что именно с таким настроем необходимо подходить к каждой игре. Сейчас необходимо сосредоточиться на игре со шведами, выложиться по полной программе и посмотреть, где мы окажемся после этого матча.

Как и в прошлой игре с Чехией, мы оказались в роли лидирующей стороны, но при этом понимали, что соперник сделает всё, чтобы изменить статус-кво. В составе сборной России много высококлассных хоккеистов», — приводит слова Блюгерса официальный сайт ИИХФ.

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