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Патрик Руа входит в число кандидатов на пост главного тренера «Оттавы»

Патрик Руа входит в число кандидатов на пост главного тренера «Оттавы»
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный в прошлом голкипер Патрик Руа может стать главным тренером «Оттавы Сенаторз».

По информации Ottawa Sun, 53-летний специалист входит в число семи претендентов на вакантный пост. Генеральный менеджер канадского клуба Пьер Дорион планирует провести переговоры с Руа на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Руа тренировал клуб «Квебек», выступающий в юниорской лиге Квебека. С 2013 по 2016 год работал с «Колорадо Эвеланш». Под его руководством «лавины» вышли в плей-офф в сезоне-2013/14, но уступили в первом раунде «Миннесоте Уайлд» со счётом 3-4.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19 «Оттаве» не удалось выйти в плей-офф. 1 марта клуб объявил об увольнении Ги Буше, занимавшего пост главного тренера.

«Оттава» объявила об увольнении главного тренера Ги Буше
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