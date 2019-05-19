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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялось шесть матчей. В Братиславе встречались сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Группа А. Дания — США

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
1 : 7
0:4, 1:2, 0:1
США
0:1 – Ватрано (Райан, Хэнифин) – 10:34 (5x5), 0:2 – Дебринкэт (Кейн, Сутер) – 11:03 (5x4), 0:3 – Келлер (ван Римсдайк, Сутер) – 14:24 (5x5), 0:4 – Крайдер (Хьюз, Айкел) – 18:49 (5x5), 1:4 – Олесен (Бау, Лауридсен) – 24:50 (5x5), 1:5 – Дебринкэт (Кейн, Уайт) – 31:55 (5x5), 1:6 – Ларкин (Райан) – 33:17 (5x5), 1:7 – Айкел (Кейн, Дебринкэт) – 51:19 (5x4)

Группа B. Латвия — Россия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
1 : 3
1:0, 0:3, 0:0
Россия
1:0 – Цибульскис (Индрашис) – 10:28 (4x3), 1:1 – Орлов (Ковальчук, Плотников) – 20:27 (5x5), 1:2 – Гусев (Дадонов, Кучеров) – 23:50 (5x4), 1:3 – Кучеров (Анисимов) – 32:40 (5x5)

Группа А. Канада — Германия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
8 : 1
2:0, 2:1, 4:0
Германия
1:0 – Шабо (Маршессо, Строум) – 02:01 (5x4), 2:0 – Стоун (Сиверсон, Нурс) – 16:43 (5x5), 3:0 – Стоун (Строум, Маршессо) – 26:02 (5x4), 3:1 – Эхлиз (Айзеншмид, Зайденберг) – 38:01 (5x4), 4:1 – Стоун (Дюбуа) – 38:49 (5x5), 5:1 – Манта – 43:01 (5x5), 6:1 – Манта (Туррис) – 44:55 (5x5), 7:1 – Райнхарт (Строум) – 45:28 (5x5), 8:1 – Чирелли (Жозеф) – 53:10 (4x5)

Группа B. Италия — Норвегия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Италия
1 : 7
0:1, 0:0, 1:6
Норвегия
0:1 – Райшенберг (Лесунн, Мартинсен) – 15:23 (5x5), 0:2 – Треттенес (Олимб, Валькве Ольсен) – 41:17 (5x5), 1:2 – Мичели (Хельфер, Костнер) – 42:03 (5x5), 1:3 – Хага (Валькве Ольсен, Бонсаксен) – 43:55 (5x5), 1:4 – Линдстрём (Мартинсен) – 47:45 (5x5), 1:5 – Ольден (Холёс, Олимб) – 49:06 (5x5), 1:6 – Рёймарк – 51:39 (5x5), 1:7 – Эспеланн (Булль, Хага) – 59:08 (5x4)

Группа А. Великобритания — Словакия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Великобритания
1 : 7
1:3, 0:3, 0:1
Словакия
0:1 – Секера (Буц) – 02:04 (5x5), 0:2 – Татар – 02:25 (5x5), 0:3 – Маринчин (Криштоф) – 09:02 (5x4), 1:3 – Хэммонд (Ричардсон) – 17:44 (5x5), 1:4 – Чайковски (Паник) – 24:33 (5x5), 1:5 – Студенич (Криштоф) – 29:09 (5x5), 1:6 – Сукель (Лишка, Кох) – 35:11 (4x5), 1:7 – Бондра (Кох, Надь) – 58:00 (5x5)

Группа B. Швеция — Швейцария

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Швеция
4 : 3
1:1, 2:1, 1:1
Швейцария
0:1 – Андригетто (Хас) – 04:09 (5x5), 1:1 – Веннберг (Клингберг) – 18:44 (5x4), 2:1 – Нюландер (Хёрнквист, Ларссон) – 25:20 (5x5), 2:2 – Дженацци (Йози) – 27:58 (4x4), 3:2 – Густафссон (Нюландер) – 28:28 (5x5), 3:3 – Хас (Шервай, Берчи) – 50:27 (5x5), 4:3 – Экман-Ларссон (Нюландер, Веннберг) – 51:47 (5x5)

В группе А лидирует Финляндия, набравшая 13 очков. У Канады и Германии по 12 очков, у США — 11. У Словакии девять очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.

В группе B сборная России набрала максимальное количество очков по итогам пяти матчей. У Швейцарии, Швеции и Чехии по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.

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