Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоялось шесть матчей. В Братиславе встречались сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице мерились силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
Группа А. Дания — США
Группа B. Латвия — Россия
Группа А. Канада — Германия
Группа B. Италия — Норвегия
Группа А. Великобритания — Словакия
Группа B. Швеция — Швейцария
В группе А лидирует Финляндия, набравшая 13 очков. У Канады и Германии по 12 очков, у США — 11. У Словакии девять очков, у Дании — пять, у Франции — одно, у Великобритании — ноль.
В группе B сборная России набрала максимальное количество очков по итогам пяти матчей. У Швейцарии, Швеции и Чехии по 12 очков. У Латвии и Норвегии — по шесть, у Австрии и Италии — ноль.
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