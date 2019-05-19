И. Воробьёв: планируем попробовать Хафизуллина в бригаде большинства

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв оценил сборную Швеции и рассказал о планируемых изменениях в составе перед матчем со Швейцарией на чемпионате мира.
«Наверняка никому не хочется ехать в Кошице на четвертьфинал. У нас здесь прекрасные условия. Вам, наверное, тоже не хочется? С Игорем Никитиным мы пока не виделись.
Давайте идти день за днём. У шведов тоже хорошая команда. Она составлена из игроков высокого класса. Тут всё понятно, они каждый год перед началом турнира распускают и собирают состав из НХЛ. Одна и та же схема каждый год.
С Орловым и Задоровым поговорили, попросили играть аккуратнее.
Сорокин? Мы сделали ставку на Василевского. У нас начинает что-то склеиваться, а мы пытаемся это разорвать. Говорить о вратарях, лигах. У нас одна команда.
Хафизуллина хотим попробовать в бригаде большинства и дать ему больше времени. Капризов тоже играет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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