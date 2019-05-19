Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Карандин: в плей-офф России важно не попасть на дуэт судей из США и Финляндии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Карандин: в плей-офф России важно не попасть на дуэт судей из США и Финляндии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Легендарный арбитр, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о судействе на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

«Пока у нас отличное судейство, да и в матчах с командами уровня Италии или Австрии цена ошибки не очень велика. Но, повторюсь, нужно помнить, что всё самое основное, в том числе в арбитраже, только начинается.

Представителю России в судейском комитете нужно быть очень внимательным, надо пытаться влиять на назначения. Самые сложные игры — четвертьфинал и полуфинал. По традиции, не хотелось бы попасть в этих играх на американо-финский дуэт, как год назад: в четвертьфинале чемпионата мира с канадцами или в финале Олимпиады с немцами. Со всеми вытекающими последствиями», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

«Орлов ударил меня в голову – должны были наказать». Игрок Латвии пострадал
Латвийцы говорили о нарушении на Батне, а Боб Хартли сказал, что всегда смотрит КХЛ-ТВ.
«Удар Орлова? Игрок почти полз. По моим понятиям – это не дисквалификация»
Илья Воробьёв прокомментировал силовые приёма Орлова и Задорова, и намекнул на возможные изменения в нападении.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент