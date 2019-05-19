Карандин: в плей-офф России важно не попасть на дуэт судей из США и Финляндии

Легендарный арбитр, почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о судействе на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
«Пока у нас отличное судейство, да и в матчах с командами уровня Италии или Австрии цена ошибки не очень велика. Но, повторюсь, нужно помнить, что всё самое основное, в том числе в арбитраже, только начинается.
Представителю России в судейском комитете нужно быть очень внимательным, надо пытаться влиять на назначения. Самые сложные игры — четвертьфинал и полуфинал. По традиции, не хотелось бы попасть в этих играх на американо-финский дуэт, как год назад: в четвертьфинале чемпионата мира с канадцами или в финале Олимпиады с немцами. Со всеми вытекающими последствиями», — цитирует Карандина Russia-Hockey.
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