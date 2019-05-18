«Орлов ударил меня в голову – должны были наказать». Игрок Латвии пострадал

Латвийцы говорили о нарушении на Батне, а Боб Хартли сказал, что всегда смотрит КХЛ-ТВ.

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Сборная Латвии не дала российской команде установить рекорд отечественного хоккея по продолжительности сухой серии, но это не помешало подопечным Ильи Воробьёва одержать очередную победу на чемпионате мира 2019 года. Матч изобиловал фолами, не все были зафиксированы.

«Я никогда не говорю об арбитрах, я смотрю КХЛ-ТВ»

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли похвалил свою команду за старание, а на вопросы о судействе ответил, что смотрит КХЛ-ТВ. В финале Кубка Гагарина Хартли уже рассказывал, что смотрит каждый выпуск передачи «Судейская» с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым, и каждый раз узнаёт что-то новое о правилах.

«Каждую неделю включаю Анисимова. Очень интересное шоу» Тренер «Авангарда» и игроки омской команды прокомментировали самый скандальный эпизод первого матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА.

— Мы знали, что россияне габаритные и скоростные, и этот матч будет тяжёлым вызовом для нас. Но сборная Латвии играет с душой и страстью. Мы показали, что можем соревноваться с Россией, старались давить в третьем периоде. Соперник хорошо защищался, а Василевский сделал несколько хороших сейвов. Нам просто не хватило времени.

— Что сегодня было ключевым, игра Василевского?

— Не то чтобы у него было много работы, но мы пытались атаковать. Знали, что не сравнимся по скорости с соперником. Посмотрите на тройки и защитников сборной России, это состав всех звёзд. Но, в то же время, игра идёт не на бумаге, а на льду. Мы отдали всё, я не могу винить своих игроков. Была такая же игра, как с чехами и швейцарцами. Мы знали, что нам надо сотворить сенсацию, чтобы победить. К сожалению, сегодня мы забили только один гол, но это было не из-за недостатка стараний. На чемпионате мира команды не одного уровня, в групповом раунде некоторые матчи проходят между неравными по силе соперниками. Перед матчем я попросил своих игроков показать свою лучшую игру. Чтобы победить, нам надо было выложиться на 100%. Я горжусь своей командой.

— В матче с Чехией латвийцы получили два больших штрафа. Можете сравнить те моменты с сегодняшними эпизодами с участием Задорова и Орлова?

— Я никогда не говорю об арбитрах, я смотрю КХЛ-ТВ.

— Правила такие же?

— Я смотрю КХЛ-ТВ. Можно его провести мне в номер отеля?

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— Правда, что вас могут наказать за разговоры с арбитрами?

— Я тренирую и никогда не говорю с арбитрами. Я смотрю КХЛ-ТВ.

— С Анисимовым здесь встречались?

— Нет, а он тут? Надеюсь, он тут. Он здесь? Я тогда с ним. Я бы тогда с ним завтра позавтракал.

«В прошлый раз играл против Василевского и Кузнецова на МЧМ в Калгари, было 0:14»

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин был рад, что у Александра Овечкина не получались броски, и отметил, что ему удалось пропустить гораздо меньше шайб, чем в прошлый раз, когда он играл против Василевского и Кузнецова.

«Будет смешно провоцировать русских». Раньше вратарь Латвии был смелее Кто такой Элвис Мерзликин и что он хочет от нашей сборной.

— Снова вели и уступили, в чём причина?

— Ты же хоккейный эксперт, должен знать лучше меня (улыбается). Я концентировался на своей игре. Последний раз, когда я играл против Василевского и Кузнецова, на МЧМ в Калгари, счёт был 14:0. Так что сейчас было хорошо. Счастлив и горд за свою команду, мы хорошо сыграли, хорошо оборонялись, блокировали броски.

— У Овечкина сегодня не шли броски из его зоны.

— Отлично! Честно, все знают, какой он и какой у него бросок. Я раньше против него не играл, этот матч был отличной проверкой для следующего сезона, который я буду начинать в НХЛ. Чтобы я знал, каково это, а то до этого только по телевизору и в плейстейшене его видел. Ожидал больше «девяток», «девятки» с его стороны не летели, а больше летели возле щитка. Но всё равно, бросок у него красивый, хороший, жёсткий.

— У Кучерова же не получился бросок, когда он забил?

— Нет, я его хотел спросить, но он не такой дружелюбный. Видел повтор, он отдавал пас, просто мой защитник неудачно подставил клюшку, и шайба залетела.

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— Пропустили удаление на Батне, которому Орлов в голову ударил, Задорову только две минуты дали. Не обидно, что у вас могло быть больше большинства?

— Опять вопросы о судьях.

— А что, вам нельзя это комментировать?

— Зачем комментировать, это мои друзья! Они меня спасают, когда две минуты дают, мне хорошо, я могу хоть подышать. На Батне, считаю надо было давать. Сами видели, локоть в голову шёл. В остальном, поверьте мне, у судей нелёгкая работа. Две команды против них и ещё трибуны все против них. Подумайте, что они чувствуют.

— Вашего тренера могут дисквалифицировать за оскорбление судей.

— Ничего не знаю. У нас отличный тренер, он защищает нашу команду. Если он кого-то оскорбил, то этот человек это заслужил. Он просто так никого оскорблять не будет.

«Орлов попал мне в голову, но я его не виню»

Нападающий сборной Латвии Оскар Батня, получивший удар в голову от Орлова, считает, что россиян могли наказывать более жёстко.

— Снова забили первыми, что случилось потом? Сборная России для вас слишком сильна?

— Не сказал бы, что слишком сильна. Они забили на наших ошибках, хорошо сыграли в большинстве. Мы не смогли заработать себе большинство. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

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— Что скажете по судейству? (Никита Задоров получил две минуты за толчок на борт Рихарда Букартса, а Дмитрий Орлов не был наказан за удар в голову Батне. – Прим. «Чемпионата»).

— Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нас наказывали строже за менее опасные нарушения. Посмотрим видео, и что скажут арбитры.

— Орлов вам в голову попал.

— Я его не виню, получилось неудачно. Я тянулся за шайбой, а он хотел сыграть в тело. Это хоккей, иногда не везёт, и случаются подобные ситуации. Сейчас мне попало в голову, но я его не виню.

— То есть вы не согласны, что надо было давать пять или хотя бы две минуты?

— Это был удар в голову, так что не знаю. Видео я не видел, всё произошло очень быстро.