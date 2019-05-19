Д. Хьюз: игра в сборной США поможет мне попасть в НХЛ уже в следующем сезоне

Нападающий сборной США Джек Хьюз, считающийся одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, доволен выступлением в составе «звёздно-полосатых».
«Хоккей у меня в крови. Я получаю огромное удовольствие, забивая голы, участвуя в единоборствах, тренируясь. Не знаю, что бы делал без хоккея. Он играет огромную роль в моей жизни.
Я очень обрадовался, когда узнал, что у меня есть шанс продлить сезон, что он для меня ещё не завершился. Для меня честь играть в такой команде, и я надолго это запомню. То, что я каждый день нахожусь в одной компании с этими хоккеистами, настоящими профессионалами, учусь у них, разговариваю с ними, очень поможет мне попасть в НХЛ уже в следующем сезоне. Я не рассматриваю турнир как подготовку к драфту. Для меня это шанс научиться быть профессионалом, познакомиться с тем, как работает система», — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.
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