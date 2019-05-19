Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).
«У Швейцарии хорошая команда, но нам надо играть проще, забивать свои моменты, и игра будет гораздо увереннее. Может быть, со стороны и показалось, что после первых десяти минут мы откатились, но мы всегда стараемся всю игру действовать активно и на результат.
Выводил Кучерова на пустые, а он не забивал? Ну, я тоже в пустые не забивал после его передач, так что никаких вопросов к нему нет. Вообще, вроде неплохо у нас получается. Моментами. Что думаю о шведах? Увидим. Нам всё покажут, мы посмотрим видео, проанализируют их игру. Матч Швеция – Швейцария ни в коем случае не смотрел», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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