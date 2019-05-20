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Форвард Швейцарии: нужно учиться подбирать ключи к таким командам, как у России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард Швейцарии: нужно учиться подбирать ключи к таким командам, как у России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Тристан Шервай поделился мнением о матче с Россией (0:3) на чемпионате мира.

«Конечно, у сборной России очень качественная команда, но и у нас в составе есть квалифицированные хоккеисты. Сборная Швейцарии должна подбирать ключи к таким командам, если хочет рассчитывать на успех. Нам есть чему поучиться. В понедельник у нас будет выходной, который необходимо провести с пользой», — приводит слова Шервая Schweizer Radio und Fernsehen.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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