И. Воробьёв: эпизод с Георгиевым уже обсосали со всех сторон, живого места нет
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира со Швецией. Игра состоится завтра, 21 мая, начало — в 21:15 мск.
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«У нас следующий матч самый ожидаемый. Мы хотим выиграть каждый матч и стараться радовать наших болельщиков, о сопернике по четвертьфиналу не думаем. Наш план на игру я вам рассказывать не буду. Опасаемся ли мы шведов? А чего нам опасаться? Мы придерживаемся своей игры и работаем на команду.
Эпизод с Георгиевым? Его уже все обсудили. В прессе и везде. Обсосали со всех сторон, живого места нет на этом эпизоде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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