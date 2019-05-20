Бадюков: Овечкин и Кузнецов много не забьют на ЧМ, но у них будут важные шайбы

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков считает, что Александр Овечкин и Евгений Кузнецов смогут забить на ЧМ-2019 в нужный момент.
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«На этом чемпионате мира мы вряд ли дождёмся от Овечкина и Кузнецова заброшенных шайб в большом количестве. Но свои важные голы они, думаю, ещё забьют. Они играют в совершенно другую игру, нежели связка Кучеров – Гусев. Кузнецов старается вывести Овечкина на свой фирменный бросок, и соперники это знают. Но уже были попытки подключать Капризова, и с Кириллом вообще получается неплохая тройка.
Поставить Овечкина к Малкину? Я думаю, что не стоит этого делать. У Овечкина получается с Кузнецовым, Малкин неплохо взаимодействует с Дадоновым. Плюс Григоренко страхует Малкина как центральный нападающий, потому что Евгений больше заточен на атаку. Мы видим, что связки у сборной России определены, и менять их Воробьёв уже не будет», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 20 мая 2019
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