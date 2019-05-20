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Берюбе: когда Тарасенко играет жёстче, его сложно остановить

Берюбе: когда Тарасенко играет жёстче, его сложно остановить
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе оценил игру нападающего команды Владимира Тарасенко. В пятом матче серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0) россиянин отметился реализованным буллитом.

«Влади приносит пользу команде в каждой игре с точки зрения набранных очков. На мой взгляд, теперь на первый план вышла его рабочая этика и силовая игра. Тарасенко — сильный парень с физической точки зрения. Когда он играет жёстче и действует на высоких скоростях, его сложно остановить. Буллит? У Тарасенко замечательный бросок. Нам повезло, что он реализовал попытку», — приводит слова Берюбе St. Louis Dispatch.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».

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