Берюбе: когда Тарасенко играет жёстче, его сложно остановить

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе оценил игру нападающего команды Владимира Тарасенко. В пятом матче серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (5:0) россиянин отметился реализованным буллитом.
«Влади приносит пользу команде в каждой игре с точки зрения набранных очков. На мой взгляд, теперь на первый план вышла его рабочая этика и силовая игра. Тарасенко — сильный парень с физической точки зрения. Когда он играет жёстче и действует на высоких скоростях, его сложно остановить. Буллит? У Тарасенко замечательный бросок. Нам повезло, что он реализовал попытку», — приводит слова Берюбе St. Louis Dispatch.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды Крэйга Берюбе. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 22 мая, начало – в 04:00 мск. Победитель противостояния в финале Кубка Стэнли сыграет с «Бостон Брюинз».
- 20 мая 2019
-
16:48
-
16:45
-
16:31
-
16:30
-
16:26
-
16:18
-
16:04
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:16
-
14:57
-
14:30
-
14:24
-
13:59
-
13:38
-
13:28
-
12:48
-
12:35
-
12:28
-
11:55
-
11:46
-
11:27
-
10:53
-
10:38
-
10:09
-
09:58
-
09:40
-
09:27
-
09:00
-
08:25
-
08:15
-
07:26
-
07:22
-
07:00