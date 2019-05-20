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Андронов: моя задача — помочь Ковальчуку, чтобы он меньше играл в защите

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Андронов: моя задача — помочь Ковальчуку, чтобы он меньше играл в защите
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Швеции на чемпионате мира.

«Сегодня есть возможность отдохнуть, восстановиться. Почему бы ей не воспользоваться? Тем более что завтра такая серьёзная игра со шведами уровня плей-офф. Футбол на разминке? Это эмоционально разгружает, помогает отвлечься от хоккея, штанги или велосипеда. Лучший футболист в ЦСКА — Калинин, наверное, а в сборной – Капризов. Со шведами хорошая игра будет, подбор игроков у соперника отличный, все из НХЛ. На Евротуре проиграли им, будет интересно посмотреть, в каком мы сейчас состоянии. У шведов вся линия атаки – опытные мастеровитые ребята, все топовые игроки.

Ковальчук в моём звене? Он всегда играет очень интересно в нападении. Моя задача как центрального — помочь ему, чтобы он меньше играл в защите и у него оставалось больше сил. Как-то так, пытаемся помогать друг другу, и в принципе неплохо получается. Забиваем, не пропускаем, всё делаем для команды», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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