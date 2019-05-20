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«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Егором Рыковым

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Егором Рыковым
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Егор Рыков заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом информирует официальный сайт «синерубашечников». Ранее сообщалось, что россиянин поставил подпись под двухлетним соглашением, при этом в контракте есть пункт о возможном возвращении игрока в КХЛ.

Рыков был задрафтован «Рейнджерс» в пятом раунде драфта 2016 года.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 47 матчах за ХК «Сочи» и записал в актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности "-4" и восьми минутах штрафного времени. Рыков проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч. В шести играх плей-офф защитник отдал три голевых паса.

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