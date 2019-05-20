Латвия лишилась шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2019, проиграв Швеции

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4. Латвийцы потеряли шансы на выход в четвертьфинал ЧМ, в активе команды шесть очков после шести матчей.



Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция вырвала победу благодаря броску Денниса Расмуссена.



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Посмотреть видео победного гола также можно на YouTube.