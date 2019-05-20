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Латвия лишилась шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2019, проиграв Швеции

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Латвия лишилась шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2019, проиграв Швеции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4. Латвийцы потеряли шансы на выход в четвертьфинал ЧМ, в активе команды шесть очков после шести матчей.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль. На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист. На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция вырвала победу благодаря броску Денниса Расмуссена.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

ЧМ-2019
20 мая 2019, понедельник. 17:15 МСК
Швеция
5 : 4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
1:0 – Петтерссон (Ландеског, Линдхольм) – 10:15 (5x4), 1:1 – Букартс (Букартс, Фрейбергс) – 29:35 (5x4), 2:1 – Кемпе (Нюландер, Клингберг) – 33:38 (5x5), 2:2 – Букартс – 41:11 (5x4), 2:3 – Якс (Букартс, Дарзиньш) – 43:42 (5x5), 3:3 – Ландер (Кемпе) – 49:00 (5x5), 4:3 – Хёрнквист (Нюландер, Веннберг) – 50:09 (5x5), 4:4 – Букартс (Индрашис, Сотниекс) – 56:36 (5x5), 5:4 – Расмуссен – 59:26 (en)

Посмотреть видео победного гола также можно на YouTube.

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