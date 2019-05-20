Дарзиньш: Латвия верила в систему весь ЧМ, нам не хватило чуть-чуть

Капитан сборной Латвии Лаурис Дарзиньш подвёл итоги матча со Швецией (4:5), после которого его команда потеряла шансы на выход в плей-офф.



«Весь турнир верим в нашу систему. Выходили, чтобы набрать три очка, чтобы ещё был шанс попасть в четвертьфинал. Жалко, что чуть-чуть не хватило, но я горжусь ребятами. Сделали всё, что могли.



Мы говорили, что особо не будем смотреть на результат. И они отыгрывались, и мы. Думаю, у обеих команд концентрация была максимальной. Это хоккей, всегда получаются ошибки. И мы заставили шведов пару раз ошибиться, и они тоже. Была равная игра. Может быть, соперник чуть больше владел шайбой, но мы к этому были готовы. Мы знаем, как играть в защите, были готовы к этой игре. К сожалению, результата 4:4 нам не хватало, надо было снимать вратаря. В конце проиграли, но я не жалею ни о чём и горжусь ребятами.



Игра на игру не приходится, никогда не знаешь, что произойдёт. Может с первого вбрасывания что-то получиться, «пять на три» большинство — и одна команда может повести — 2:0, тогда другой команде надо будет открываться и рисковать. Мы все любим хоккей за непредсказуемость, а так, и Россия и Швеция классные команды. Там много мастеров, будет жёсткая борьба за золото», — цитирует игрока корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Латвия могла решить все вопросы сборной России. Но сняла вратаря при счёте 4:4 Латвийцы могли помочь нашим. Но не случилось.