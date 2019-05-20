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Форвард Великобритании: победный гол на ЧМ — лучший момент в карьере. Я счастлив

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард Великобритании: победный гол на ЧМ — лучший момент в карьере. Я счастлив
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Великобритании Бен Дэвис поделился эмоциями от победы над командой Франции (4:3 ОТ), сохранившей для его команды прописку в элитном дивизионе ЧМ. Дэвис забил победный гол в овертайме.

«Это было нереально. Я до сих пор не могу понять до конца, что произошло.

Мы никогда не сдаёмся, в этом сборная Великобритании. Даже при счёте 0:3 мы смотрели друг на друга и понимали, что у нас ещё есть шанс. Каждый из нас сыграл важную роль в этот вечер.

Мой гол принёс волшебные чувства. Лучший момент в карьере. Я счастлив», — приводит слова Дэвиса официальный сайт федерации хоккея Великобритании.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

Посмотреть видео можно на YouTube.

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