Форвард Великобритании: победный гол на ЧМ — лучший момент в карьере. Я счастлив

Нападающий сборной Великобритании Бен Дэвис поделился эмоциями от победы над командой Франции (4:3 ОТ), сохранившей для его команды прописку в элитном дивизионе ЧМ. Дэвис забил победный гол в овертайме.



«Это было нереально. Я до сих пор не могу понять до конца, что произошло.



Мы никогда не сдаёмся, в этом сборная Великобритании. Даже при счёте 0:3 мы смотрели друг на друга и понимали, что у нас ещё есть шанс. Каждый из нас сыграл важную роль в этот вечер.



Мой гол принёс волшебные чувства. Лучший момент в карьере. Я счастлив», — приводит слова Дэвиса официальный сайт федерации хоккея Великобритании.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

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