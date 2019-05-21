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BBC: фантастический сценарий Великобритании, теперь мечта — выход на ОИ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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BBC: фантастический сценарий Великобритании, теперь мечта — выход на ОИ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Журналист BBC Сет Беннетт прокомментировал победу сборной Великобритании над Францией на ЧМ-2019 (4:3 ОТ) и сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Не знаю, кто пишет сценарии для этой команды, но это было сенсационное завершение тяжелейшего турнира. Проиграв шесть матчей подряд, британские игроки сохранили стойкость духа, чтобы не бросить игру и не просто ждать возвращения во второй по силе дивизион. Остаться в элите было для этих хоккеистов невероятно важным, и они отчаянно праздновали свой успех.

Выход на Олимпийские игры станет переломным моментом в британском хоккее в долгосрочной перспективе и будет иметь огромные дивиденды для игроков, спорта и лиги благодаря повышению инвестиций. Разумеется, я очень тороплю события. Тем не менее игра в элитном дивизионе должна приблизить эту мечту», — написал журналист.

«Работаем летом, чтобы оплатить счета. И мы будем играть против звёзд НХЛ!»
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