BBC: фантастический сценарий Великобритании, теперь мечта — выход на ОИ

Журналист BBC Сет Беннетт прокомментировал победу сборной Великобритании над Францией на ЧМ-2019 (4:3 ОТ) и сохранение прописки в элитном дивизионе.



«Не знаю, кто пишет сценарии для этой команды, но это было сенсационное завершение тяжелейшего турнира. Проиграв шесть матчей подряд, британские игроки сохранили стойкость духа, чтобы не бросить игру и не просто ждать возвращения во второй по силе дивизион. Остаться в элите было для этих хоккеистов невероятно важным, и они отчаянно праздновали свой успех.



Выход на Олимпийские игры станет переломным моментом в британском хоккее в долгосрочной перспективе и будет иметь огромные дивиденды для игроков, спорта и лиги благодаря повышению инвестиций. Разумеется, я очень тороплю события. Тем не менее игра в элитном дивизионе должна приблизить эту мечту», — написал журналист.

«Работаем летом, чтобы оплатить счета. И мы будем играть против звёзд НХЛ!» Всё, что вы хотели знать о сборной Великобритании. Сегодня эти парни сыграют с канадцами.