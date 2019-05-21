Брат тренера Великобритании: нужно быстрее поздравить, он скоро напьётся

Тренер «Торонто Марлис» Шелдон Кифи отложил пресс-конференцию после тренировки, чтобы посмотреть, как сборная Великобритании, где тренирует его брат Адам, совершает камбэк в матче с Францией и выигрывает, чтобы остаться в топ-дивизионе. Адам Кифи работает в тренерском штабе британской сборной.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



«Я только послал брату смс. Надо в ближайшее время поговорить с ним, а то он скоро напьётся», — рассказал Шелдон Кифи.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.



В продаже появились футболки, посвящённые победе Великобритании над Францией