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Брат тренера Великобритании: нужно быстрее поздравить, он скоро напьётся

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Брат тренера Великобритании: нужно быстрее поздравить, он скоро напьётся
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Тренер «Торонто Марлис» Шелдон Кифи отложил пресс-конференцию после тренировки, чтобы посмотреть, как сборная Великобритании, где тренирует его брат Адам, совершает камбэк в матче с Францией и выигрывает, чтобы остаться в топ-дивизионе. Адам Кифи работает в тренерском штабе британской сборной.

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«Я только послал брату смс. Надо в ближайшее время поговорить с ним, а то он скоро напьётся», — рассказал Шелдон Кифи.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, на старте второго сборная Франции забила трижды усилиями Антони Реша, Флорьяна Шакиашвили и Антони Реша. Британская команда начала отыгрываться, сравняв счёт к 46-й минуте. Авторами точных бросков стали Роберт Дауд, Марк Хэммонд и Роберт Фармер. Встреча перешла в овертайм, где французы проиграли после гола Бена Дэвиса.

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