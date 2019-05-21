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Ландеског: Петтерссон — это будущий Дацюк

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ландеског: Петтерссон — это будущий Дацюк
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландеског поделился впечатлениями от игры партнёра по звену Элиаса Петтерссона.

«Когда мы впервые сыграли с „Ванкувером“, он набрал пять очков в матче. Я сразу почувствовал, как только в первый раз вышел на лёд против него, что он будущий Дацюк. Это моё мнение. Его игру трудно прочитать, он всё делает на высокой скорости. Он будет классным шведским игроком, который будет сильно играть на протяжении очень многих лет. У него всё будет отлично. Может быть, он и не похож на Коннора Макдэвида, но он тоже находится в постоянном движении», — цитирует Ландескога HockeyNews.

В первых трёх матчах на турнире номинант на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ не забросил ни одной шайбы, а во встрече с Норвегией (9:1) и вовсе стал единственным игроком в составе команды, завершившим матч с отрицательным показателем полезности. После приезда на турнир Ландескога дела у Элиаса пошли намного лучше. В последних трёх играх он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи.

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