Швеция — Россия: счёт в матче открыл Габриэль Ландеског

В матче сборных России и Швеции на чемпионате мира по хоккею счёт открыли подопечные Рикарда Грёнборга. На восьмой минуте игры шайбу забросил Габриэль Ландеског, которому ассистировали Маркус Петтерссон и Элиас Петтерссон. От результата матча зависит, какое место займёт сборная России в группе и кто достанется команде в четвертьфинале.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

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