Евгений Малкин набрал 100-е очко в составе сборной России

Нападающий сборной России Евгений Малкин набрал 2 (1+2) балла в матче с командой Швеции на чемпионате мира. Таким образом, на счету россиянина теперь ровно 100 (47+53) очков в играх за национальную команду.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная России:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.



Сборная Швеции:



Маркстрём (Лундквист);

Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;

Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;

М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;

Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.

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