Евгений Малкин набрал 100-е очко в составе сборной России

Нападающий сборной России Евгений Малкин набрал 2 (1+2) балла в матче с командой Швеции на чемпионате мира. Таким образом, на счету россиянина теперь ровно 100 (47+53) очков в играх за национальную команду.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Сборная Швеции:
Маркстрём (Лундквист);
Клингберг — Экман-Ларссон, Веннберг — Хёрнквист — Нюландер;
Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;
М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;
Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.
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