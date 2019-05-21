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Стали известны время и дата матча Россия — США в 1/4 финала ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны время и дата матча Россия — США в 1/4 финала ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны время и дата матча Россия — США в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Команда Ильи Воробьёва сыграет с американцами 23 мая, начало игры — в 17:15 мск.

Россияне выиграли все семь матчей в группе В и стали её победителем с 21 очком в активе, американский коллектив занял четвёртое место в группе А, заработав 14 баллов.

В финальном матче в группе сборная России обыграла Швецию со счётом 7:4, американцы уступили Канаде (0:3).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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