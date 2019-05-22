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Кто выйдет в полуфинал чемпионата мира — 2019?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кто выйдет в полуфинал чемпионата мира — 2019?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

На чемпионате мира по хоккею определены четвертьфинальные пары. Все четвертьфиналы пройдут завтра, 23 мая.

Рейтинг сборных в плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею

17:15 (мск). Канада — Швейцария
17:15. Россия — США
21:15. Финляндия — Швеция
21:15. Чехия — Германия.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выйдет в полуфинал чемпионата мира?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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