Экс-форвард «Торонто» и «Рейнджерс» Питер Холланд перешёл в «Автомобилист»

Состав «Автомобилиста» пополнил центральный нападающий Питер Холланд, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба. Односторонний контракт рассчитан на два года.



Питер родился 14 января 1991 года в Каледоне (провинция Онтарио, Канада). Профессиональную карьеру начинал в лиге ОХЛ, выступая за команду «Гельф». На драфте НХЛ 2009 года был выбран в первом раунде командой «Анахайм Дакс» под общим 15-м номером.

Дебютировал в лиге в сезоне-2011/12 в составе «Дакс», за которых выступал в течение трёх сезонов. В сезоне-2013/14 перешел в «Торонто Мэйпл Лифс», в составе которого провёл четыре сезона. Также играл за «Аризону Койотс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в НХЛ Питер сыграл 266 матчей, набрав 85 (36+49) очков.

В АХЛ на счету Холланда 252 матча и 222 (95+127) очка, а также 11 матчей в Плей-офф, в которых он набрал 15 (7+8) очков. Минувший сезон провёл в «Хартфорд Вулф Пэк» и «Рокфорд Айс Хогз», сыграл в 73 матчах и набрал 65 (27+38) очков.