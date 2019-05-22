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Колобков: третий период со шведами говорит, что России есть где улучшаться

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Колобков: третий период со шведами говорит, что России есть где улучшаться
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

«Закончился только предварительный этап, плей-офф — это другой уровень ответственности. В нашей игре есть много положительных моментов, есть где совершенствоваться, третий период матча со шведами говорит об этом. У нас сильные игроки», — цитирует Колобкова ТАСС.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. На групповом этапе в Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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