И. Воробьёв — о сборной США: с 88-м номером на спине парень неплохой

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира 2019 года.
«Зуба заявили, заявка закрыта. Сделали то, что должны были сделать, что хотели с самого начала турнира. Мы шли по своему плану, раньше не заявляли из-за риска травм. А сейчас уже идём тем боевым комплектом, что у нас есть.
США продолжаем смотреть, разбирать. Завтра ребятам всё покажем. Хороший соперник, очень сильный состав. Но нам надо играть в свою игру. Кого можно выделить в их составе? С 88-м номером на спине парень неплохой (Патрик Кейн. – Прим. «Чемпионата»). Там есть очень мастеровитые ребята, много повидавшие в хоккее.
В таких матчах политическая составляющая присутствует? Мы больше по спортивной части. В политику не вмешиваемся.
Какко ярче Хьюза? Какко физически по-другому развит, он уже, так скажем, мужик. Сложно их сейчас сравнивать, Хьюзу нужно время», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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