Занер: участие «СКА-Невы» в ЛЧ невозможно, мы не принимаем клубы из вторых лиг

Президент Лиги чемпионов Петер Занер прокомментировал слухи о возможном участии клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» в Лиге чемпионов.



«Это слухи, «СКА-Нева» выступает в ВХЛ. На нас никто не выходил ни из КХЛ, ни из Санкт-Петербурга. Участие клуба ВХЛ в Лиге чемпионов невозможно, мы не принимаем клубы из вторых лиг, у нас играют чемпионы из главных лиг», — передаёт слова Занера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой СКА планирует заявить свой фарм-клуб ВХЛ для участия в хоккейной Лиге чемпионов. Однако есть вероятность участия «СКА-Невы» в другом клубном соревновании под эгидой ИИХФ — Континентальном кубке.

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