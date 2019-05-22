Занер: участие «СКА-Невы» в ЛЧ невозможно, мы не принимаем клубы из вторых лиг
Президент Лиги чемпионов Петер Занер прокомментировал слухи о возможном участии клуба Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева» в Лиге чемпионов.
«Это слухи, «СКА-Нева» выступает в ВХЛ. На нас никто не выходил ни из КХЛ, ни из Санкт-Петербурга. Участие клуба ВХЛ в Лиге чемпионов невозможно, мы не принимаем клубы из вторых лиг, у нас играют чемпионы из главных лиг», — передаёт слова Занера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой СКА планирует заявить свой фарм-клуб ВХЛ для участия в хоккейной Лиге чемпионов. Однако есть вероятность участия «СКА-Невы» в другом клубном соревновании под эгидой ИИХФ — Континентальном кубке.
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«СКА-Нева» может принять участие в Континентальном кубке
- 22 мая 2019
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