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История личных встреч сборных России и США на чемпионатах мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и США на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. Сборные России и США встречались на мировых первенствах 16 раз. Россияне победили в восьми встречах, в семи матчах успех праздновали американцы, одна игра завершилась вничью.

Сочетания звеньев сборной России перед игрой с США на ЧМ-2019

ЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1994МиланЧетвертьфиналРоссия — США1:3Коваленко — Дженни, Янг (2)
ЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — США3:1Оксюта, Николишин, Прокопьев — Ролстон
ЧМ-1996ВенаМатч за третье местоРоссия — США3:4 ОТЯшин, Квартальнов, Березин — Ролстон (2), Тэнсилл, Плэнт
ЧМ-1997ХельсинкиТурнир за 1-6-е местаРоссия — США1:1Морозов — Макиннис
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — США0:3Блэйк, Хаусли, Легуонд
ЧМ-2003ТампереГрупповой раундРоссия — США3:2Фролов, Антипов, Ковальчук — Холл, Пол
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — США2:3Юшкевич, Башкиров — Браун, Мэлоун, Друри
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — США4:1Сапрыкин, Пережогин, Мозякин, Радулов — Стемпняк
ЧМ-2009БернПолуфиналРоссия — США3:2Ковальчук, Фролов, Горовиков — Браун, Окпосо
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — США5:3Белов, Ковальчук, Терещенко, Медведев, Радулов — Штястны (2), Ханвик
ЧМ-2013ХельсинкиЧетвертьфиналРоссия — США3:8Свитов, Овечкин, Пережогин — Штястны (2), Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Труба, Мосс
ЧМ-2014МинскГрупповой раундРоссия — США6:1Кулёмин, Овечкин, Тихонов (2), Кузнецов, Плотников — Абделкейдер
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — США2:4Белов, Плотников — Льюис, Крюг, Аркобелло, Нельсон
ЧМ-2015ПрагаПолуфиналРоссия — США4:0Мозякин, Овечкин, Шипачёв, Малкин
ЧМ-2016МоскваМатч за третье местоРоссия — США7:2Войнов, Мозякин (2), Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачёв — Ватрано (2)
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — США3:5Гусев (2), Белов — Хейз (2), Ларкин, Ли, Нельсон
Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу
Поражения от США никто не простит.
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Новости. ЧМ по хоккею 2019
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