История личных встреч сборных России и США на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. Сборные России и США встречались на мировых первенствах 16 раз. Россияне победили в восьми встречах, в семи матчах успех праздновали американцы, одна игра завершилась вничью.

Сочетания звеньев сборной России перед игрой с США на ЧМ-2019

ЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1994 Милан Четвертьфинал Россия — США 1:3 Коваленко — Дженни, Янг (2) ЧМ-1996 Вена Групповой раунд Россия — США 3:1 Оксюта, Николишин, Прокопьев — Ролстон ЧМ-1996 Вена Матч за третье место Россия — США 3:4 ОТ Яшин, Квартальнов, Березин — Ролстон (2), Тэнсилл, Плэнт ЧМ-1997 Хельсинки Турнир за 1-6-е места Россия — США 1:1 Морозов — Макиннис ЧМ-2000 Санкт-Петербург Групповой раунд Россия — США 0:3 Блэйк, Хаусли, Легуонд ЧМ-2003 Тампере Групповой раунд Россия — США 3:2 Фролов, Антипов, Ковальчук — Холл, Пол ЧМ-2004 Острава Групповой раунд Россия — США 2:3 Юшкевич, Башкиров — Браун, Мэлоун, Друри ЧМ-2009 Берн Групповой раунд Россия — США 4:1 Сапрыкин, Пережогин, Мозякин, Радулов — Стемпняк ЧМ-2009 Берн Полуфинал Россия — США 3:2 Ковальчук, Фролов, Горовиков — Браун, Окпосо ЧМ-2013 Хельсинки Групповой раунд Россия — США 5:3 Белов, Ковальчук, Терещенко, Медведев, Радулов — Штястны (2), Ханвик ЧМ-2013 Хельсинки Четвертьфинал Россия — США 3:8 Свитов, Овечкин, Пережогин — Штястны (2), Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Труба, Мосс ЧМ-2014 Минск Групповой раунд Россия — США 6:1 Кулёмин, Овечкин, Тихонов (2), Кузнецов, Плотников — Абделкейдер ЧМ-2015 Острава Групповой раунд Россия — США 2:4 Белов, Плотников — Льюис, Крюг, Аркобелло, Нельсон ЧМ-2015 Прага Полуфинал Россия — США 4:0 Мозякин, Овечкин, Шипачёв, Малкин ЧМ-2016 Москва Матч за третье место Россия — США 7:2 Войнов, Мозякин (2), Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачёв — Ватрано (2) ЧМ-2017 Кёльн Групповой раунд Россия — США 3:5 Гусев (2), Белов — Хейз (2), Ларкин, Ли, Нельсон