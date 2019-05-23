История личных встреч сборных России и США на чемпионатах мира по хоккею
Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. Сборные России и США встречались на мировых первенствах 16 раз. Россияне победили в восьми встречах, в семи матчах успех праздновали американцы, одна игра завершилась вничью.
Сочетания звеньев сборной России перед игрой с США на ЧМ-2019
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1994
|Милан
|Четвертьфинал
|Россия — США
|1:3
|Коваленко — Дженни, Янг (2)
|ЧМ-1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — США
|3:1
|Оксюта, Николишин, Прокопьев — Ролстон
|ЧМ-1996
|Вена
|Матч за третье место
|Россия — США
|3:4 ОТ
|Яшин, Квартальнов, Березин — Ролстон (2), Тэнсилл, Плэнт
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Турнир за 1-6-е места
|Россия — США
|1:1
|Морозов — Макиннис
|ЧМ-2000
|Санкт-Петербург
|Групповой раунд
|Россия — США
|0:3
|Блэйк, Хаусли, Легуонд
|ЧМ-2003
|Тампере
|Групповой раунд
|Россия — США
|3:2
|Фролов, Антипов, Ковальчук — Холл, Пол
|ЧМ-2004
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — США
|2:3
|Юшкевич, Башкиров — Браун, Мэлоун, Друри
|ЧМ-2009
|Берн
|Групповой раунд
|Россия — США
|4:1
|Сапрыкин, Пережогин, Мозякин, Радулов — Стемпняк
|ЧМ-2009
|Берн
|Полуфинал
|Россия — США
|3:2
|Ковальчук, Фролов, Горовиков — Браун, Окпосо
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — США
|5:3
|Белов, Ковальчук, Терещенко, Медведев, Радулов — Штястны (2), Ханвик
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Четвертьфинал
|Россия — США
|3:8
|Свитов, Овечкин, Пережогин — Штястны (2), Оши, Томпсон, Гальченюк, Картер, Труба, Мосс
|ЧМ-2014
|Минск
|Групповой раунд
|Россия — США
|6:1
|Кулёмин, Овечкин, Тихонов (2), Кузнецов, Плотников — Абделкейдер
|ЧМ-2015
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — США
|2:4
|Белов, Плотников — Льюис, Крюг, Аркобелло, Нельсон
|ЧМ-2015
|Прага
|Полуфинал
|Россия — США
|4:0
|Мозякин, Овечкин, Шипачёв, Малкин
|ЧМ-2016
|Москва
|Матч за третье место
|Россия — США
|7:2
|Войнов, Мозякин (2), Телегин, Дадонов, Панарин, Шипачёв — Ватрано (2)
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — США
|3:5
|Гусев (2), Белов — Хейз (2), Ларкин, Ли, Нельсон
Сборная России показывает суперхоккей на ЧМ. Но её оценят по одному матчу
Поражения от США никто не простит.
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