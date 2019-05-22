Президент «Рейнджерс»: не хочу комментировать будущее Панарина

Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон отказался комментировать будущее нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина. Дэвидсон перебрался в клуб из Нью-Йорка, покинув пост президента «Коламбуса» по хоккейным операциям. «Синерубашечники» являются одним из главных претендентов на российского хоккеиста.
«Я не хочу комментировать будущее Панарина. В настоящий момент у него есть контракт с «Коламбусом», — приводит слова Дэвидсона в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Роузен.
В сезоне-2018/19 27-летний Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В плей-офф россиянин отыграл 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «0». 1 июля Панарин может стать неограниченно свободным агентом.
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