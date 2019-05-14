Нападающий не получил вызов в национальную команду. Но тут не всё так просто.

«Писали, что я чуть ли не предатель». Почему Панарина нет в сборной России

Сборная России провела уже три матча на чемпионате мира в Братиславе. Команда Ильи Воробьёва выглядит очень уверенно – обыграны норвежцы, австрийцы и чехи. Сборная постепенно набирает ход, что не может не радовать. В заявке команды есть ещё одно место, которое, судя по всему, зарезервировано под защитника. Накануне Братиславу покинул Артём Блажиевский, но по-прежнему в расположении сборной находится Артём Зуб.

Многие спрашивают: а что с нападающими? Приедут ли Тарасенко, Свечников, Панарин? Некоторые болельщики даже общаются с нашими хоккеистами в социальных сетях. К примеру, Артемий Панарин любит выходить в «Инстаграм» и вести в нём прямые эфиры. Форвард всегда открыт и готов пообщаться с людьми.

«Конечно, я хотел сыграть за сборную. Мне многие писали, что я чуть ли не предатель. Но я развею сомнения: меня просто никто не вызывал, я не отказывался», — заявил Панарин накануне.

На самом деле, никакого криминала и «бомбы» во всей этой истории нет. Во-первых, заявка сборной, как мы уже упомянули, практически заполнена. По сути, в команде держат место для последнего защитника, который уже находится в Братиславе. Вызывать кого-то из форвардов нет никакого смысла. Все линии заполнены и укреплены. Причём качественно.

Не стоит забывать и тот факт, что нынешняя команда Панарина – «Коламбус БлюДжекетс» — уверенно начала играть в плей-офф НХЛ. Коллектив Джона Тортореллы в первом раунде в одну калитку вынес главного фаворита турнира – «Тампу». Кто мог подумать, что серия закончится со счётом 4-0 в пользу «Коламбуса»? Скажем прямо – никто. Поэтому сразу рассчитывать на Панарина в сборной не могли.

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Люди, которые писали (по словам самого Артемия), что Панарин предатель, абсолютно не правы. Артемий действительно готов играть за сборную и рад находиться в её рядах. Причём всегда. Однако сейчас случились непредвиденные обстоятельства. Невозможно вызвать в главную команду страны всех и вся. Заявка не резиновая.

Ещё одна причина, по которой Панарина нет в сборной, — отсутствие контракта в НХЛ. И у Артемия, и у Сергея Бобровского заканчиваются соглашения с «Коламбусом». Впереди у форварда «Блю Джекетс» важный процесс переговоров с новым клубом (практически наверняка Панарин будет играть в новой команде), поэтому ехать на чемпионат мира без контракта попросту рискованно. Случись у Панарина травма в Словакии – длительного и привлекательного в финансовом плане соглашения ему в Национальной лиге не получить. Он не приехал в сборную в прошлом году, а сейчас, когда «Коламбус» вышел во второй раунд, а в сборной знали, что у Панарина нет контракта на следующий сезон, на него по понятным причинам уже не рассчитывали.

Спросили про отсутствие Панарина в сборной и у главного тренера национальной команды Ильи Воробьёва.

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— Я уже два дня назад сказал, ничего для нас не изменилось, — ответил Воробьёв журналистам после тренировки в зале во вторник.

Так что же говорил Илья Петрович? Напоминаем.

— С Панариным общались. Он отличный хоккеист, многое сделал для сборной. Он без контракта. На данный момент у нас заявка по нападающим закрыта, но двери в сборную для него открыты.

И. Воробьёв: заявка по форвардам закрыта, но для Панарина двери сборной открыты

Главный тренер сборной абсолютно прав. Двери для Панарина в сборной действительно открыты. Да и кто бы стал отказываться от форварда подобного уровня? Панарин многое сделал и, нет сомнений, ещё сделает для сборной. Но сейчас обстоятельства сложились таким образом, что в Братиславе Артемия Панарина нет.