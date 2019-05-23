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Хёрнквист: у Швеции состоялась встреча по поводу обороны. Так играть нельзя

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хёрнквист: у Швеции состоялась встреча по поводу обороны. Так играть нельзя
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции и Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре Вильяма Нюландера и назвал главную проблему национальной команды на чемпионате мира.

«Вильям действительно является очень хорошим хоккеистом. Когда шайба находится у него на крюке клюшки, может произойти всё, что угодно. Он играет с поднятой головой и видит всё. Мы с Веннбергом стараемся делать всё, чтобы у него было больше свободного пространства и времени. Работаем под воротами, ведь только так забиваются голы.

Очень много забиваем, но при этом и слишком много пропускаем? Полностью согласен. Сегодня у нас была командная встреча по поводу наших действий в обороне. Так играть нельзя, нам необходимо всё исправить. Нужно доверять друг другу. Хоккей — это командный вид спорта. Если кто-то теряет позицию, то необходима подстраховка со стороны второго и третьего игроков», — цитирует Хёрнквиста HockeyNews.

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