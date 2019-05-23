Хёрнквист: у Швеции состоялась встреча по поводу обороны. Так играть нельзя

Нападающий сборной Швеции и Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре Вильяма Нюландера и назвал главную проблему национальной команды на чемпионате мира.
«Вильям действительно является очень хорошим хоккеистом. Когда шайба находится у него на крюке клюшки, может произойти всё, что угодно. Он играет с поднятой головой и видит всё. Мы с Веннбергом стараемся делать всё, чтобы у него было больше свободного пространства и времени. Работаем под воротами, ведь только так забиваются голы.
Очень много забиваем, но при этом и слишком много пропускаем? Полностью согласен. Сегодня у нас была командная встреча по поводу наших действий в обороне. Так играть нельзя, нам необходимо всё исправить. Нужно доверять друг другу. Хоккей — это командный вид спорта. Если кто-то теряет позицию, то необходима подстраховка со стороны второго и третьего игроков», — цитирует Хёрнквиста HockeyNews.
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