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А. Медведев: сборную России не должны расхолаживать травмы в составе США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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А. Медведев: сборную России не должны расхолаживать травмы в составе США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Член совета директоров СКА Александр Медведев перед четвертьфиналом чемпионата мира Россия — США поделился мнением об отсутствии в составе американской сборной травмированных Дерека Райана и Дилана Ларкина.

«Это не должно расхолаживать, потому что хоккее командная игра. Даже отсутствие одного-двух хоккеистов не может решить судьбу матча. Надо играть без всяких поправок на состав», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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