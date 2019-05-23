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Стал известен состав сборной США на матч с Россией в 1/4 финала ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной США на матч с Россией в 1/4 финала ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 23 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в четвертьфинале чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и США. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной США:

Шнайдер (Демко);
Сутер — Веренски, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
Мартинез — Шей, Айкел — Годро — Ван Римсдайк;
К. Хьюз — Хэнифин, Д. Хьюз — Крайдер — Ватрано;
Фокс, Канин — Келлер — Гленденинг.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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