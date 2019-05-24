Реакция «скамейки» России на потрясающий силовой приём Овечкина в матче с США

Нападающий сборной России Александр Овечкин провёл потрясающий силовой приём во встрече со сборной США на чемпионате мира (4:3).



В третьем периоде россиянин мощно атаковал американского защитника Брэди Шея, отправив того на скамейку российской сборной. Хоккеисты сборной России забавно отреагировали на полёт американца.

Фото: «Чемпионат»

Счёт во встрече Россия — США был открыт уже на 68-й секунде, когда нападающий россиян Никита Гусев сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество: Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться США уже не успели.

Овечкин выкинул американца Шея за борт! У того только ноги торчали Видео момента из матча Россия — США, который толком не попал на ТВ. Это было феерично!