Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира — 2019 по хоккею. На этапе четвертьфиналов российская команда обыграла США (4:3), Финляндия в непростом матче прошла Швецию (5:4 ОТ).
Результаты и календарь плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче
Американцам оставалось только сетовать, что они попали на Россию уже в четвертьфинале чемпионата мира.
Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч
Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.
- 23 мая 2019
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