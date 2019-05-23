«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею



Сборная России выиграла восьмой матч подряд на чемпионате мира в Братиславе. В четвертьфинале нашей команде достался не самый простой соперник – американцы, которые перед стартом турнира виделись одними из главных претендентов на золото. Сборная США потрепала нервы россиянам, но так и не смогла догнать в счёте и вылетела с турнира.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.

«США сами выкопали себе яму, дав России повести 2:0»

Главный тренер американцев Джефф Блэшилл был доволен игрой своей команды во втором и третьем периодах, но отметил, что такой команде, как Россия, нельзя давать преимущество в две шайбы.

— Мы сами поставили себя в трудное положение, что пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Но второй и третий период были мы показали свою лучшую игру на этом турнире. В первом периоде Россия давила, особенно в первой половине. Потом мы вкатились и играли всё лучше и лучше, это многое говорит о характере нашей команды. У нас были шансы, чтобы победить, но в конечном итоге тяжело, когда сам выкопал себе яму, дав сопернику повести 2:0.



— Что скажете про игру Джека Хьюза сегодня и в целом на турнире?

— Сегодня он был суперзвездой. Он создавал много моментов, игра против одних из лучших игроков мира. Это многое говорит о нём. Он был расстроен тем, что пропустил предыдущий матч, и сегодня вышел заряженным, боролся и показал, что он высококлассный игрок.



— Вы переставили Годро к Кейну по ходу матча.

— Я использовал их вместе и на паре предыдущих турниров, но у них не всегда получалось. Перед игрой мы говорили о том, что можем поставить их в одно звено. А Гленденинг добавляет этой тройке рабочей этики, он выигрывает много шайб, здорово отрабатывает в обороне и позволяет партнёрам творить. Ещё он идёт на ворота, вы видели это в одном из наших голов. Мы поставили их вместе во втором периоде, и они сыграли потрясающе. Годро и Кейн – два лучших крайних нападающих в нашем составе, которые много создают.



— Согласны, что это была лучшая игра США на турнире?

— Согласен. К сожалению, мы не смогли показать свою лучшую игру с самого старта чемпионата. Сегодня мы играли так, как должны.



— Первые 10 минут у вас были проблемы.

— Надо отдать должное сборной России, это очень сильная команда. Они вышли на игру уверенными в себе, в отличие от нас. Так бывает, если не выигрываешь постоянно. С течением матча мы играли лучше. Но когда инициатива у России, что было в начале матча, они великолепны.



— Европейские команды перед чемпионатом мира проводят сборы по 2-3 недели, а сборная США собирается за пару дней до начала турнира. Не думаете, что длительная подготовка пошла бы на пользу США?

— Да и нет. Наши игроки молодцы, что соглашаются приезжать в сборную. Мы узнавали у игроков, если бы попросили их приезжать пораньше, то стали бы получать больше отказов. Мне кажется, в этом году нам навредила лишняя неделя между концом сезона и началом чемпионата мира. Это точно не пошло на пользу, потому что ребята дольше входили в игровой ритм. Надеюсь, турнир в будущем будет начинаться раньше, чем в этом году. Надеюсь, что я уже не буду в этом участвовать, потому что буду играть в плей-офф НХЛ. Но думаю, США поможет, если чемпионат мира будет начинаться через меньшее время после конца сезона НХЛ. Мы всё равно могли играть лучше. Можно говорить, что мы проиграли Словакии, потому что у нас было не так много времени на подготовку, но два года назад то же самое случилось в матче с Германией, после этого мы выиграли 5 или 6 матчей. Это не повод для оправданий.



— Вы сыграли с Канадой и с Россией. Кто сильнее?

— Обе команды очень хорошие.

«Гусев летал по площадке, его звено было лучшим в составе России»

Вратарь сборной США Кори Шнайдер отметил игру Никиты Гусева, который набрал 3 (1+2) очка, а также выразил надежду, что американцы и впредь будут привозить на чемпионат мира своих лучших игроков.



— Это была хорошая игра, крутое противостояние. У нас был не самый лучший посев, на групповом этапе мы могли набрать ещё пару очков и занять более высокое место. Любая команда в четвертьфинале была бы непростым соперником, но Россия очень сильная и талантливая команда, которая здорово играет. Мы провели хороший матч. В любой другой год мы бы встретились в полуфинале или финале, но в этот раз мы попали друг на друга уже в четвертьфинале, и США проиграли.



— Реально остановить Никиту Гусева?

— Он сегодня летал по площадке, его звено было лучшим в составе соперника, они часто убегали в контратаки и создавали много моментов. Тяжело играть против команды, у которой все четыре звена остроатакующие и талантливые. Приходится выбирать, против кого выпускать своих лучших игроков. Мы знали, что это будет классная игра, и она такой получилась.

Гусев начертил США дорогу домой! Этот гол будут крутить даже в Америке Главный чертёжник чемпионата мира снова в действии. Капризову оставалось только попасть в пустой угол.

— Что скажете об игре Джека Хьюза в самом важном матче турнира?

— Приятно было это видеть. У него были хорошие матчи и матчи, в которых было видно, что ему только 18 лет. Оказавшись в такой атмосфере, на такой большой сцене, он сыграл свой лучший матч. Молодые ребята учатся, адаптируются, приспосабливаются. Набираясь опыта, он будет становиться только лучше. Сегодня он сыграл здорово, но уверен, он бы вам сказал, что он бы хотел, чтобы мы ещё и победили.



— США могут выиграть золото в ближайшие годы?

— Надеемся на это. В этом году нам достался сложный соперник, но так бывает. Мы чувствовали, что у нас большой потенциал, но так до конца его и не раскрыли, особенно учитывая количество талантов в нашем составе. Мы бились до конца, даже в этом матче. У нас много ребят до 25 лет, это хороший молодой костяк. Надеюсь, это создаст прецедент, и на чемпионат мира каждый год будут приезжать лучшие из лучших.

«У России звёзды НХЛ во всех звеньях, они сразу понеслись в атаку»

Нападающий сборной США Джек Хьюз был не рад тому, что показал свою лучшую игру на чемпионате мира. Ведь это не помогло его команде победить.



— Что случилось с вашей командой в первом периоде?

— У России очень хорошая команда, они сильно начали игру, сразу понеслись в атаку.



— Это была ваша лучшая игра на турнире?

— Думаю, да. Чувствую, что провёл свой лучший матч.



— А для сборной США?

— Мы не выиграли, а хотели только этого.



— Это был самый сильный соперник на чемпионате мира?

— Да, у них звёзды НХЛ во всех звеньях.

«Убрать аритмию? Счёт не соответствует игре». Наши – о победе над США Кузнецов, Григоренко, Гусев, Гавриков – о трудной победе россиян над американцами.

«Какая разница, что у США сильный состав, если мы проиграли?»

Капитан сборной США Райан Сутер остановился поговорить, но был немногословен. В его глазах читалось разочарование.



— Вчера тренер сборной США говорил, что вашей команде надо поскорее найти свою лучшую игру. В первом периоде не получилось, это стало ключевым?

— Мы здорово сыграли во втором периоде, но не смогли забить голы. В конечном итоге, соперник свои моменты реализовал, а мы не смогли вернуть игру в свои руки.



— Овечкин много бросал, но не забил, а Россия всё равно забила четыре. Что это говорит о сборной России?

— Они хороши.



— Это была лучшая сборная США за последние лет 20…

— Какая разница, если мы проиграли?